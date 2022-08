Formacja Israel Vibration powstała w 1976 roku, kiedy to Cecil "Skeleton" Spence, Albert "Apple Gabriel" Craig i Lascelle "Weiss" Bulgin, spotkali się w jednym z jamajskich szpitali. Wszyscy trzej trafili tam wówczas ze względu na chorobę Haine-Medina.

Pomysł na założenie zespołu był swego rodzaju sprzeciwem wobec dyskryminacji osób będących inwalidami, a chcących zostać przykładowo muzykami. Cierpliwość, upór i determinacja Israel Vibration doprowadziły do ukazania się w roku 1978 ich pierwszego singla "Why Worry", a następnie albumu "The Same Song". Zespół to jeden z najbardziej znanych przedstawicieli nurtu roots reggae.

Reklama

Kolejne wydane płyty potwierdzały nie tylko zdolności muzyczne członków zespołu, ale także ich determinację. Jamajska formacja stała się bowiem swoistym ambasadorem artystów z całego świata, którzy cierpią na różne, ciężkie choroby.

Wideo ISRAEL VIBRATION Never gonna hurt me again

Cecil "Skelly" Spence zmarł w wieku 70 lat. Nie jest znana przyczyna śmierci. W 2020 roku zmarł Albert "Apple Gabriel" Craig, który w 1997 roku opuścił macierzysty zespół, by zająć się karierą solową.