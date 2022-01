Nie żyje Aleksandar "Aki" Rahimovski. Piosenkarz zmarł nagle

Aleksandar "Aki" Rahimovski był macedońsko-chorwackim piosenkarzem. Znany był przede wszystkich z występów z zespołem Parni valjak. W swojej 30-letniej karierze zespół Parni valjak wydał 16 albumów studyjnych, 14 singli, 5 albumów koncertowych i 4 kompilacje.

W 2001 roku ukazała się płyta "Yugoton", na której znalazł się utwór Parni valjak "Uhvati ritam". Polski tekst został stworzony i wykonany przez Pawła Kukiza, a w Polsce utwór jest znany jako "O nic nie pytaj (bo nie pytam ja)". Piosenki zespołu pojawiły się także m.in. na kompilacji "The Best of Yugoton/Yugopolis", a na albumie koncertowym "Bez prądu" zespół Parni valjak można usłyszeć w towarzystwie Pawła Kukiza w utworze "Miasto budzi się".

Wokalistę pożegnał m.in. Marek Piekarczyk. "Dzisiaj odszedł Aki Rahimovski, wokalista chorwackiego zespołu Parni Valjak. Wielki smutek... Żegnaj Aki" - napisał, dołączając nagranie z ich wspólnego występu na scenie.



"Drodzy przyjaciele, z nieopisanym smutkiem w naszych sercach informujemy, że dzisiaj 22 stycznia 2022 roku. Aki Rahimovski zasnął na zawsze" - napisali z kolei członkowie zespołu, dodając cytat z ich utworu "Za malo nježnosti".