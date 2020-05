Nie żyje 21-letni syn Melissy Etheridge. Gwiazda rocka w żałobie

Syn piosenkarki – Melissy Etheridge - Beckett Etheridge nie żyje. 21-latek zmarł po przedawkowaniu silnych leków przeciwbólowych.

Beckett Etheridge (drugi z prawej) miał zaledwie 21 lat (zdjęcie z 2011 r.) /Duffy-Marie Arnoult/WireImage /Getty Images

13 maja na Facebooku miał odbyć się koncert Melissy Etherdige. Ten jednak został odwołany przez artystkę, a dopiero potem na Twitterze podano tragiczny powód tej decyzji.

"Ze smutkiem informujemy, że syn Mielissy - Beckett - nie żyje" - czytamy w krótkim komunikacie.

W kolejnym poście gwiazda country wytłumaczyła, że jej syn był uzależniony od silnych leków przeciwbólowych.

"Dziś dołączyłam do tysięcy rodzin, które straciły kogoś bliskiego ze względu na uzależnienie od opioidów. Mój syn Beckett, który miał zaledwie 21 lat, walczył, aby wygrać z nałogiem, ale niestety przegrał" - napisała.

"Robiliśmy wszystko, aby go uratować. Wkrótce wrócę do śpiewania. Muzyka zawsze mnie leczyła" -dodała.

Beckett Etheridge to syn wokalistki i jej byłej partnerki, reżyserki Julie Cypher. Para rozstała się w 2000 roku. Biologicznym ojcem 21-latka był muzyk rockowy David Crosby, który zgodził się homoseksualnej parze przekazać swoją spermę.

Melissa Etheridge to ceniona artystka rockowa. Na swoim koncie ma kilkanaście wydanych płyt, które rozeszły się w wielomilionowym nakładzie. Artystka jest też laureatką nagrody Grammy, a także zdobyła Oscara w 2006 roku dzięki piosence "I Need To Wake Up" do filmu dokumentalnego "An Inconvenient Truth".