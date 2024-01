"Niczego nie żałuję". Co dalej z karierą Marty Krupy?

Przypomnijmy, że Marta Krupa zadebiutowała piosenką "Call Me" ( posłuchaj! ). W ciągu dwóch miesięcy teledysk polsko-amerykańskiej wokalistki i modelki zanotował ponad 560 tys. odsłon.

2023 r. zamknęła nowym singlem "Thank You" ( sprawdź! ). "Nowoczesne latynoskie brzmienia utworu z pewnością wpadną w ucho fanom tanecznych hitów" - czytamy.

Autorami nowej piosenki są Jeremi Siejka (muzyka) oraz Marta Krupa, Anastazja Maciąg i Daniel Hawes (tekst).

"Tekst musiał wyjść prosto z mojego serca. Czekał w nim po prostu na odpowiedni czas i odpowiednie dźwięki. Dziękuję w nim mojej przeszłości za każde doświadczenie, nawet to złe, które mnie ukształtowało i uodporniło zarazem. Niczego nie żałuję, ale teraz skupiam się wyłącznie na sobie. Idę dalej silniejsza i mądrzejsza. Nigdy nie jest za późno na zmiany i realizację marzeń".

Clip Marta Krupa Thank You

Kim jest Marta Krupa?

Debiutująca na muzycznej scenie Marta Krupa jest polsko-amerykańską modelką. Urodziła się i dorastała z rodziną w Chicago (jej starszą siostrą jest modelka Joanna Krupa, jurorka "Top Model"). Muzyka jest największą życiową pasją Marty, która jako nastolatka rozpoczęła karierę jako modelka (pojawiła się na okładkach wielu światowych magazynów związanych z modą, urodą i podróżami). Zagrała też w amerykańskim thrillerze pod tytułem "You Can't Have It" Andre Gordona.

Na przełomie 2010/2011 wystąpiła w telewizyjnym "Tańcu z gwiazdami". Z programu odpadła jako druga z kolei (tańczyła w parze z Przemysławem Juszkiewiczem).

Marta Krupa działa charytatywnie w organizacji ratującej zwierzaki w Stanach "Angels For Animal Rescue", także w Polsce wspiera schroniska dla zwierząt pracując jako wolontariuszka i ambasadorka na rzecz "Psierocińca". Jest właścicielką dwóch adoptowanych psów Moodie i Maelie.

Obecnie mieszka w Polsce i przygotowuje materiał muzyczny na pierwszy album.