Nicole Scherzinger ujawnia swoje plany. Co dalej z jej związkiem?

Nicole Scherzinger przyznała, że Thom Evans jest miłością jej życia, z którym chce założyć rodzinę. "Jest moim partnerem w zbrodni"- mówiła.

Nicole Scherzinger opowiedziała o swoim związku /Lumeimages.com/Avalon.red / Reporter

35-letni Thom Evans jest młodszy od swojej nowej partnerki o siedem lat.

Reklama

42-letnia wokalistka znana z grupy Pussycat Dolls (posłuchaj!) od dłuższego czasu związana jest z telewizją jako jurorka i uczestniczka różnych programów. Oceniała uczestników takich talent shows, jak m.in. "The X Factor" (wersja amerykańska i brytyjska), "The Masked Singer" (USA), "Mam talent" (Australia), "The X Factor: Celebrity" i "The X Factor: The Band".

To właśnie na planie brytyjskiego "The X Factor: Celebrity" (pokazywanego jesienią 2019 r.) Nicole Scherzinger poznała Evansa. Były reprezentant Szkocji w rugby wziął udział w tym programie jako członek grupy Try Star, z którą zajął ostatecznie piąte miejsce.

Nicole Scherzinger znów zakochana. Kim jest Thom Evans? 1 / 6 34-letni Thom Evans jest młodszy od swojej nowej partnerki o siedem lat. Nicole Scherzinger ze sportowcem u boku po raz pierwszy pojawiła się na czerwonym dywanie na gali rozdania Złotych Globów. Źródło: Agencja FORUM Autor: iamKevinWong.com/MEGA udostępnij

Niedawno para obchodziła pierwszą rocznicę związku. Z tej okazji wokalistka zdradziła, że jej związek jest coraz stabilniejszy.

"Jest moim partnerem w zbrodni, moim najlepszym przyjacielem... Kocham się z nim śmiać, jesteśmy żartownisiami. Razem się śmiejemy, tańczymy, śpiewamy i gotujemy" - stwierdziła.

"Jest mężczyzną mojego życia, mężczyzną z moich snów... Chcę mieć z nim dzieci w odpowiednim czasie. Obecnie to trudne, bo przygotowuję się do przyszłorocznej trasy Pussycat Dolls, więc chodzi o zgranie się w czasie. Zawsze chciałam założyć rodzinę" - kontynuowała.