Nicky Wire wściekły na muzyków przyjmujących tytuły od Elżbiety II

1 / 10

The Beatles odbierali swoje odznaczenia w aferze skandalu. Wcześniej odznaczeni oddawali swoje ordery na znak protestu. John Lennon zaznaczył jednak, że wiele osób otrzymało odznaczenia za zabijanie ludzi, więc być może Beatlesom należy się ono bardziej. To nie jedyna kontrowersja związana z uhonorowaniem grupy. Przed spotkaniem z królową muzycy mieli rozluźnić się w jednej z toalet Pałacu Buckingham marihuaną. To tłumaczyłoby dlaczego powiedzieli do Elżbiety, że wygląda w rzeczywistości na o wiele milszą niż na fotografiach.