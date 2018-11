Nicki Minaj w dobrej formie. Zobacz teledysk "Good Form"

W sieci dostępny jest już teledysk do nowego singla Nicki Minaj "Good Form". Amerykańska raperka do współpracy zaprosiła Lil Wayne'a.

Nicki Minaj w teledysku "Good Form" /

Na dwa trzy dni przed premierą klipu "Good Form" Nicki Minaj w mediach społecznościowych zaprezentowała zwiastun teledysku.

Klip wyreżyserował Colin Tilley, który realizował już dla Minaj teledyski do utworów "Anaconda", "Freedom", "Take It to the Head" i "The Boys".

Oprócz raperki w klipie pojawiają się też Lauren London, Evelyn Lozada oraz bliźniaczki Shannon i Shannade Clermont.

"Godd Form" to kolejny singel promujący wydaną w tym roku płytę Nicki Minaj "Queen".



Zobacz teledysk "Good Form":



Clip Nicki Minaj Good Form - ft. Lil Wayne