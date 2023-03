King i jego "Maan Meri Jaan" (numer pochodzący z trzeciej płyty artysty "Champagne Talk") zapisał się w historii jako pierwszy niebollywoodzki popowy utwór indyjski, który trafił do zestawienia Spotify Daily Top Songs Chart, gdzie utrzymywał się przez 100 kolejnych dni, docierając do 25. pozycji. Piosenka znalazła się również na listach Spotify Daily Viral Charts m.in. w Wielkiej Brytanii, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Hong Kongu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Do tej pory oryginalny klip zanotował ponad 280 mln odsłon, co dało mu 7. miejsce na liście 100 najpopularniejszych teledysków na całym świecie (YouTube Music Global Charts).

Do nowej wersji pod tytułem "Maan Meri Jaan (Afterlife)" King zaprosił amerykańskiego wokalistę Nicka Jonasa , który współtworzył nowe anglojęzyczne zwrotki i refren. W duchu oryginału i z szacunku dla indyjskiej sceny muzycznej, Nick zaśpiewał też kilka wersów w hindi.

"Nagranie 'Maan Meri Jaan (Afterlife)' z Nickiem Jonasem było emocjonującą podróżą. Nie możemy się doczekać, aż fani usłyszą mieszankę naszych stylów" - mówi King.

"Moja miłość do Indii obejmuje współpracę z Kingiem przy jego wielkim hicie 'Maan Meri Jaan'. To był wielki zaszczyt" - dodaje Nick Jonas.

Wkrótce ma się pojawić teledysk do ich wspólnej wersji, w którym wystąpili zarówno King jak i Nick Jonas.

Kim jest King?

Określany mianem "rapera-performera-gawędziarza", 27-letni King jest bijącym rekordy popularności indyjskim artystą z New Delhi. Rozgłos zdobył dzięki reality show MTV "Hustle", w którym dotarł do finału. W 2020 roku wydał debiutancki album "THE CARNIVAL", który zgromadził 150 milionów streamów i 250 milionów wyświetleń na YouTube.



Ostatnia płyta Kinga, "Champagne Talk" zawiera najróżniejsze dźwiękowe pejzaże, lawirując między hiphopowymi korzeniami artysty, bollywoodzkimi melodiami i popem. Przekraczając i łącząc gatunki King odniósł bezprecedensowy sukces na indyjskiej scenie. Podczas gdy indyjskie listy przebojów są zdominowane przez bollywoodzkie gwiazdy z 10-15-letnim stażem, wyznaczający nowe trendy King osiągnął podobny sukces w niespełna 3 lata. I to bez machiny Bollywood. Obecnie wokalista przygotowuje się do trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Z kolei Nick Jonas poza działalnością ze swoimi braćmi w grupie Jonas Brothers pracuje również na swoje konto. Z wydanego w 2014 roku imiennego, solowego album Nicka Jonasa pochodzą przeboje "Jealous" (potrójna platyna), "Chains" (podwójna platyna) i "Levels" (złoty). Jego następca, "Last Year Was Complicated" z 2016 roku, przyniósł hymn "Close" (feat. Tove Lo ) i miliardy streamów.

W 2016 roku nagrał nominowaną do Złotego Globu piosenkę "Home" do filmu "Fernando", ponadto jako autor piosenek został doceniony prestiżową nagrodą Hal David Starlight Award od Songwriters Hall of Fame. W 2021 roku wydał kolejny solowy album "Spaceman".

W międzyczasie Jonas dał się poznać szerszej publiczności, występując w roli jurora w programie "The Voice" czy w filmach "Jumanji: Przygoda w dżungli", "Paskudy. UglyDolls", "Midway", "Jumanji: Następny poziom" czy "Ruchomy chaos". Można go będzie także zobaczyć na platformie Amazon u boku Glena Powella w komedii "Foreign Relations".

Na 12 maja wyznaczono premierę "The Album" - szóstej płyty Jonas Brothers.