Nowy materiał tria z Oakland - tworzonego przez grającego na basie wokalistę Lucę Indrio, gitarzystę Sonny'ego Reinhardta i perkusistę Chada Gaileya - nagrano w lokalnym Earhammer Studio pod okiem zdobywcy nagrody Grammy Grega Wilkinsona, cenionego fachowca, a także obecnego basisty Autopsy. Masteringiem w studiu Audiosiege zajął się Brad Boatright. Zaprojektowanie okładki zlecono ponownie niderlandzkiemu artyście Maraldowi van Haasterenowi.



"Ostatnie lata były dla nas, a właściwie dla wszystkich, trudne. Owocem tych zmagań jest 'Lifeless Birth' - nasz najbardziej agresywny album, a zarazem najbardziej melodyjny. Jako zespół zawsze stawialiśmy na rozwój i wraz z tą płytą wkraczamy w fazę pełnej dojrzałości" - napisali kalifornijscy deathmetalowcy.

Następcę longplaya "Mortal" (2020 r.) wyda rodzima wytwórnia Tankcrimes. Materiał dostępny będzie w wersji CD (w tym limitowany digipack), na winylu i kasecie oraz cyfrowo.



W sieci pojawił się już "Cut The Cord", pierwszy singel promujący trzecią płytę Necrot. Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Necrot - Cut the Cord

Necrot - szczegóły albumu "Lifeless Birth" (tracklista):

1. "Cut The Cord"

2. "Lifeless Birth"

3. "Superior"

4. "Drill The Skull"

5. "Winds Of Hell"

6. "Dead Memories"

7. "The Curse".