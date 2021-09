Necromantia: Szczegóły pożegnalnego albumu

"To The Depths We Descend..." będzie ostatnim longplayem słynnej greckiej grupy, której początki sięgaj schyłku lat 80. Zakończenie działalności Necromantii związane jest ze śmiercią współzałożyciela i basisty zespołu Barona Blooda, który zmarł 20 listopada 2019 roku na zawał.

"To nasz album pożegnalny. Sam w sobie jest też hołdem dla naszego członka Barona Blooda, który opuścił ten świat w listopadzie 2019 roku. Postanowiłem skomponować i nagrać te ostatnie utwory pod szyldem Necromantii w ramach pożegnania z naszymi wiernymi fanami, którzy towarzyszyli nam przez te wszystkie lata. Pierwsze od 'Promo Tape 1990' użycie przez nas gitar może brzmieć dla nich dziwnie, ale gra na ośmiostrunowym basie przynależy do Barona Blooda i przy nim pozostanie" - zaznaczył George Zacharopoulos alias Magus Wampyr Daoloth, frontman Necromantii.

"Od zawsze kierowało nami pragnienie dostarczania wysokiej jakości, nowatorskiej ekstremalnej i mrocznej muzyki, przez co mogliśmy odnosić rany, ale nigdy nie zostaliśmy pokonani. Zagłębcie się zatem ten ostatni raz w naszą niezwykłą Otchłań i niech prowadzi was nasza muzyka. Z głębi serca dziękuję wam wszystkim za wsparcie, którego udzielaliście nam przez te 32 lata naszego istnienia" - dodał grający na basie i klawiszach wokalista ateńskiej formacji.

Na "To The Depths We Descend..." znajdzie się sześć premierowych kompozycji oraz dwa ponownie zarejestrowane, kultowe utwory "Lord Of The Abyss" i "The Warlock".

Materiał będzie mieć swą premierę 15 października nakładem The Circle Music i Rabauw Records (CD, na kasecie, cyfrowo). Wersje winylowe trafią na rynek 25 listopada w barwach Hell's Fire Records.

O tym, że Necromantia pozostała nietuzinkową formacją do samego końca, możecie przekonać się słuchając nowego numeru "Inferno":

Clip Inferno (Lyric Video)

Oto lista utworów albumu "To The Depths We Descend...":

1. "Daemonocentric"

2. "As The Shadows Wept (...For Baron Blood)"

3. "Give The Devil His Due"

4. "Inferno"

5. "Eldritch"

6. "To The Depths We Descend..."

7. "Lord Of The Abyss MMXXI"

8. "The Warlock MMXXI".