Near Death Condition: Album "Ascent From The Mundane" w szczegółach

Produkcją "Ascent From The Mundane", pierwszego od ośmiu lat albumu deathmetalowców, zajęli się Patrick Bonvin, gitarzysta i założyciel zespołu, oraz odpowiedzialny za miks i mastering Tony Petrocelly, amerykański multiinstrumentalista, a od 2020 roku basista Near Death Condition.



Na świeżej płycie Near Death Condition usłyszymy także nowego wokalistę Magnusa oraz znanego m.in. z Benighted, francuskiego perkusistę Kévina Paradis, który na "Ascent From The Mundane" wystąpił w charakterze muzyka sesyjnego.

Czwarty longplay Near Death Condition będzie mieć swą premierę 11 lutego 2022 roku nakładem kalifornijskiej Unique Leader Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Z premierową kompozycją "The Bridal Chamber" Near Death Condition możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Near Death Condition - The Bridal Chamber (Official Lyric Video)

Oto program albumu "Ascent From The Mundane":



1. "Witness To The Martyr"

2. "Nothing From Naught"

3. "Wisdom Of Meaninglessness"

4. "Enlightenment"

5. "The Bridal Chamber"

6. "Astral Journey"

7. "Ascent From The Mundane"

8. "And Then We Have Shined Above All"

9. "In Eternal Embrace".