Ne Obliviscaris z albumem "Exul". Sprawdź nowy singel "Equus"

"Exul", pierwszy od sześciu lat album ekstremalnych progmetalowców z Melbourne, będzie mieć swą premierę 24 marca 2023 roku nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist.

Czwarty longplay Ne Obliviscaris dostępny będzie w wersji CD (digipack), cyfrowo, na kasecie, w limitowanej edycji wraz z materiałem Blu-ray oraz jako dwupłytowy album winylowy.



Autorem okładki jest ponownie Marc Campbell alias Xenoyr, wokalista Ne Obliviscaris.



Wśród gości usłyszymy niemiecką wiolonczelistkę Dalai Theofilopoulou z międzynarodowej grupy Antiqva, w której udziela się również Xenoyr; australijską skrzypaczkę Emmę Charles; oraz wokalistkę Alanę K.

Nowe dokonanie Australijczyków promuje już teledysk do pierwszego singla "Equus".

"'Equus' poświęcony jest istnieniom, które zostały utracone podczas śmiercionośnych pożarów buszu w Australii w latach 2019-2020. Wraz z ludźmi, którzy zmarli lub ucierpieli, wiele milionów, jeśli nie miliardów, zwierząt zginęło albo zostało pozbawionych swoich naturalnych siedlisk. Ogrom tej katastrofy nigdy nie zostanie zapomniany i nie należy go lekceważyć. Jest to zarazem ostrzeżenie mówiące o tym, że świat zmienia się z powodu zniszczeń, do których przyczynił się nasz gatunek" - alarmują muzycy Ne Obliviscaris.



Wideoklip "Equus" Ne Obliviscaris możecie zobaczyć poniżej:

Ne Obliviscaris - szczegóły albumu "Exul" (tracklista):

1. "Equus"

2. "Misericorde I - As The Flesh Falls"

3. "Misericorde II - Anatomy Of Quiescence"

4. "Suspyre"

5. "Graal"

6. "Anhedonia".