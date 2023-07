Konrad Skolimowski jest wokalistą ( posłuchaj! ) oraz aktorem. Od 2018 r. występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia" . Jako Skolim w krótkim czasie podbił scenę disco polo, dorabiając się nieoficjalnego tytułu króla latino.

Jego największym hitem została jednak piosenką "Wyglądasz idealnie", która po siedmiu miesiącach przebiła barierę 100 mln wyświetleń na Youtube. Utwór ma obecnie ponad 151 mln odsłon. Przebój doczekał się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów.

W swoim dorobku Skolim ma także takie utwory, jak m.in. "Nie dzwoń do mnie mała" (ponad 43 mln odsłon), "Kiss Me Baby" (36 mln), "Temperatura" (30 mln), "Moja dama" (19 mln) i "Dawaj królowo" (8,8 mln). Nagrywa także z Mr. Maxem ("Mamuśki", "Bo tu jest Polska", "Drzwi do raju (Baju baju)" i "Boli serce").

Ostatnie hity to efekt współpracy z ekipą Crackhouse, którą tworzą Hellfield, Divix, Bandura i Pokora.



Teraz wokalista wypuścił nową piosenkę "Ona mi dała" . "Wbijać rozwalamy internety" - napisał Skolim na Instagramie.

