Album "NattiVidad" został wyprodukowany przez zdobywcę Grammy i Latin Grammy Edgara Barrerę, Luny (z duetu Luny Tunes), Dímelo Flow, DJ Luian i Mambo Kingz, a także innych topowych latynoskich producentów. Fani nie tylko mogą nacieszyć się esencją reggaetón Natti, ale i doświadczyć fuzji hip hopu, dance urbano, dancehallu, bachaty, R&B i popu.

Wideo Natti Natasha x Maluma - Imposible Amor [Official Video]

"Pragnę wysłać tym albumem mocny komunikat, że kobiety mogą mieć wszystko: rodzinę, karierę, miłość, szczęście, cele... i wiele więcej. Chcę zachęcić inne kobiety do robienia tego, co sprawia im radość, czym się pasjonują. Uwierzcie mi, kiedy mówię, że wszystko jest możliwe i nie ma ograniczeń co do tego, co możecie zrobić. Ten album jest tego odzwierciedleniem - w życiu nie ma granic, a moimi tekstami pokazuję, że granic nie posiada również muzyka. Przez cały album śpiewam o wielu rzeczach i eksploruję różne gatunki muzyczne." - opowiada artystka.

Równolegle z wydaniem albumu, Natti Natasha zaprezentowała singel "Imposible Amor" stworzony we współpracy z Malumą. Teledysk został wyreżyserowany przez Marlona P i nakręcony w Miami na Florydzie. W ciągu tygodnia zobaczono go 11,7 miliona razy.



Album zawiera również wydany podczas pandemii "Que Mal Te Fue (Remix)" z J Quiles i Miky Woodz, hymn kobiecej siły "Las Nenas" (Cazzu, Farina, La Duraca) oraz przeboje "Antes Salga El Sol" z Prince Roycem i "Ram Pam Pam" nagrany z Becky G.

Clip Becky G Ram Pam Pam feta. Natti Natasha