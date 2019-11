Natalia Świerczyńska w zimowych utworach Franka Sinatry (płyta "Winter Songs of Sinatra")

8 listopada do sprzedaży trafił album znanej z szóstej edycji "The Voice of Poland" Natalii Świerczyńskiej. Na "Winter Songs of Frank Sinatra" wokalistka interpretuje ponadczasowe zimowe utwory, z których zasłynął słynny piosenkarz i aktor.

"Postać Franka Sinatry mnie fascynuje, stąd też powstał pomysł na stworzenie projektu I Love Sinatra, a chwilę później jego zimowej odsłony 'Winter Songs Of Frank Sinatra'. Jestem kobietą, nie zamierzam kopiować Sinatry. Staram się natomiast opowiadać o nim z kobiecego punktu widzenia poprzez muzykę, dzięki której możemy podróżować w czasie. Dla mnie świąteczne płyty Franka Sinatry znajdują się na corocznej, obowiązkowej liście swingowego kolędowania. Mam nadzieję, że nasz album również dołączy do Waszych kolekcji i będzie towarzyszył Wam, podczas całych Świąt oraz w trakcie powrotów do domu z dalekich stron i zimowego odpoczynku" - opowiada o płycie Natalia Świerczyńska.

Na płycie znalazły się takie utwory jak "Let It Snow", "White Christmas", "Jingle Bells" oraz "Santa Claus Is Coming To Town".

Natalia Świerczyńska szerszej publiczności przedstawiła się w szóstej edycji "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno uczestniczka wykonała utwór "Impossible" Backstreet Boys i przekonała do siebie Edytę Górniak, Marię Sadowską i Andrzeja Piasecznego. Fotelu nie odwrócili jedynie Tomson i Baron, czego ten drugi nie mógł potem odżałować.



"Pewnie się zastanawiasz, dlaczego tylko my się nie odwróciliśmy. Otóż odpowiedź jest prosta, jestem tumanem" - argumentował Baron.



"Pięknie śpiewasz. Uwielbiam koronkę w wokalu" - chwaliła wokalistkę Edyta Górniak, a Sadowska doceniała, że Świerczyńska w utworze pokazała kilka twarzy kobiety.



"Świetnie zaśpiewałaś. Czasem wobec kogoś nie trzeba szukać argumentów. Po prostu dobrze zaśpiewałaś. Myślę, że możesz śpiewać troszkę lepiej i o to troszkę będziemy walczyć" - mówił natomiast Piaseczny.



Ostatecznie Świerzyńska dotarła do etapu nokautu, gdzie Górniak podziękowała jej za udział w show.



Zanim wokalistka zgłosiła się do programu, studiowała m.in. wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Poznaniu.