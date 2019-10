Natalia Pugaczowa (Buranowskie Babuszki) nie żyje. Wokalistka miała 83 lata

W wieku 83 lat zmarła Natalia Pugaczowa, solistka grupy Buranowskie Babuszki. Rosyjski zespół zdobył popularność w 2012 r. zajmując drugie miejsce podczas Konkursu Piosenki Eurowizji.

Buranowskie Babuszki w finale Eurowizji 2012 /Pablo Blazquez Dominguez /Getty Images

O śmierci Natalii Pugaczowej poinformował szef Udmurckiej Republiki - Aleksander Brechałow.

Wokalistka razem z zespołem Buranowskie Babuszki zyskała popularność dzięki udziałowi w Konkursie Piosenki Eurowizji 2012, który odbył się w Baku (Azerbejdżan).



Mające wówczas między 50 a 76 lat wokalistki i tancerki podczas krajowych preselekcji w pokonanym polu zostawiły takie gwiazdy rosyjskiej piosenki jak Dima Bilan czy znana z t.A.T.u Julia Wołkowa.

W 57. Konkursie Piosenki Eurowizji w Baku Rosjanki zajęły ostatecznie drugie miejsce, przegrywając tylko z Loreen ze Szwecji.

Grupa seniorek wykonała wtedy piosenkę "Party for everybody".

W skład Buranowskich Babuszek wchodziło osiem starszych pań z Udmurcji na Poduralu. Zespół z udmurckiej wioski Buranowo łączył w swojej twórczości brzmienie nowoczesnego popu z tradycyjnym ludowym śpiewem chóralnym. Refren piosenki "Party for everybody" jest w języku angielskim, lecz reszta - w języku udmurckim (z grupy ugrofińskich), którym mówi ok. 325 tysięcy ludzi.

Starsze panie chciały, by traktowano je poważnie.

"Nie chcemy być śmieszne. Po prostu szczerze i otwarcie śpiewamy o tym, co jest nam bliskie, co zawsze porusza ludzi" - mówiły przed występem na Eurowizji 2012.

Co ciekawe, seniorki przyznawały, że nie śpiewają dla bogactwa i sławy. Występują po to, by zebrać pieniądze na budowę cerkwi w swojej wsi.