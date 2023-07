Natalia Nykiel udostępniła na TikToku ekskluzywnie fragment utworu "Bye, Bye". Utwór powstał we współpracy z portugalskimi producentami i otwiera nowy rozdział w karierze artystki. Premiera całej piosenki odbędzie się na początku sierpnia, a po raz pierwszy na żywo publiczność usłyszy go podczas Sopot Top Of The Top Festival.

"Nigdy wcześniej tego nie robiłam. To mój pierwszy raz" - napisała gwiazda w filmiku z fragmentem utworu.

Ten "przeciek" nie jest przypadkowy - gwiazda zachęca nim do wzięcia udziału w konkursie tanecznym - dzięki nim chce wyłonić utalentowanych tancerzy, którzy wystąpią z nią podczas koncertu w Operze Leśnej.

Posłuchaj fragmentu piosenki!

Natalia Nykiel robi casting na tancerzy. Nagrodą występ na festiwalu w Sopocie

Jeśli chodzi o casting na tancerzy, to potrwa on do końca lipca. Osoby, które chcą wziąć w nim udział, muszą zatańczyć do choreografii i otagować swój film #ByeByeCasting. Kolejnym etapem konkursu jest audycja w Warszawie początkiem sierpnia. Później wybrane osoby zatańczą przed komisją, a potem już prosta droga na festiwal w Sopocie.

Natalia Nykiel to finalistka drugiej edycji programu "The Voice of Poland". Na swoim koncie ma m.in. przeboje "Error" i "Bądź duży", czy piosenkę do produkcji Disneya "Pół kroku stąd". Dyskografię artystki zamyka album "Regnum" z 2022 roku.