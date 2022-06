"MTV Unplugged" to znana na całym świecie seria koncertów, w których artyści prezentują swoje utwory w aranżacjach akustycznych. Pierwszy koncert bez prądu zrealizował w 1987 roku zespół Jethro Tull, a cały cykl MTV Unplugged ruszył od 1989 roku i od tego czasu cieszy się ogromną popularnością.

W Polsce swoją muzykę w wersji akustycznej prezentowali dotychczas m.in. Kayah, Hey, Wilki, Kult, O.S.T.R, Brodka, Kasia Kowalska, Bednarek, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski czy ostatnio Natalia Kukulska.

"Nie ma wody na pustyni" to trzeci singel promujący płytę "Kukulska MTV Unplugged".

"Od małego jeździłam na wakacje do ZAiKSu - Domu Pracy Twórczej w Ustce. Miałam tam swoją paczkę przyjaciół i były to zawsze najlepsze wakacje. Pamiętam, że dojście do tzw. 'dzikiej plaży' czyli bezludnej, wydawało nam się niezwykle długie, a małe nogi zatapiały się w gorącym piasku. Hymnem tej drogi dla mnie i koleżanek stała się piosenka 'Nie ma wody na pustyni' Bajmu, która była bardzo na czasie" - wspomina wokalistka.

"Ale kręciło mnie śpiewanie słów 'Nasz kapelmistrz pije stare wino... spił się już dokładnie tak jak świnia'. Moja babcia tylko marszczyła brwi, a my się z koleżankami śmiałyśmy i miałyśmy wymówkę, że przecież to jest znana piosenka z radia. Tym bardziej cieszę się, że właśnie w momencie rozpoczęcia wakacji prezentuję Wam moją wersję tego utworu z koncertu MTV Unplugged. Dlaczego postawiłam na ten cover? Oprócz powodów sentymentalnych, uwielbiam nutę szaleństwa, zadziorność i dowcip w tym numerze. Mało takich w polskim repertuarze" - dodaje Natalia Kukulska.

Za aranż odpowiada Archie Shevsky wykorzystując motywy aranżacji Mateusza Gwizdałły.

