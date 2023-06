23 maja w sieci pojawił się odcinek programu Krzysztofa Stanowskiego "Dziennikarskie zero" poświęcony Natalii Janoszek.

Budzący kontrowersje dziennikarz prześwietlił w nim jej karierę i zarzucił, że jest zmyślona. Od tego czasu Janoszek milczała, ale dziś zabrała głos i wyjawiła swoje następne kroki. Zamierza wejść na drogę prawną przeciwko Stanowskiemu.

Zdjęcie Natalia Janoszek / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

"Każdy ma prawo wyrażania swojej opinii, w tym negatywnej oceny czyiś dokonań zawodowych. Na tym polega praca prawdziwych dziennikarzy, starając się dociec prawdy. Krytyka nie może jednak zmierzać do ośmieszenia i zniszczenia innej osoby. W imię wolności słowa nie można bezkarnie oczerniać. Mówić półprawd i wyzywać drugiego człowieka, co pan Stanowski uczynił wielokrotnie w swoim materiale. Na kulturę hejtu nie powinno być niczyjej zgody" - napisała Natalia Janoszek.

Gwiazda uważa, że dziennikarz szerzy nieprawdziwe informacje naruszając jej dobra osobiste.

"Każde bezprawne działanie naruszające dobro osobiste wymaga reakcji. Dlatego po wnikliwym przeanalizowaniu tych materiałów przez kancelarię prawną , po ich konfrontacji z dokumentami i dowodami potwierdzającymi brak rzetelności oraz brak zgodności z faktami z mojego życia zawodowego, podjęłam decyzję o złożeniu w dniu dzisiejszym pozwu przeciwko panu Krzysztofowi Stanowskiemu" - podsumowała Janoszek.

Zdjęcie Natalia Janoszek wydała oświadczenie. / Instagram @nataliajanoszek / Instagram

Natalia Janoszek pozywa Stanowskiego

Przypomnijmy, że w programie "Dziennikarskie zero" Stanowski zarzucił Janoszek, że ta sfingowała swoją karierę wymyślając zawodowe osiągnięcia. "Gdyby jej karierę w Bollywood przenieść na polski grunt, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku "W11 - Wydział Śledczy" albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu 'Szkoła'" - mówił w programie.

Sugerował także, że zagraniczna kariera Natalii Janoszek to "najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów". Swoje tezy poparł opiniotwórczymi serwisami, w których filmy z udziałem aktorki nie cieszyły się popularnością, a co za tym idzie miały niewiele opinii, wśród których przeważały te negatywne.

"Nikt, tak jak pochodząca z Bielska-Białej Natalia Janoszek tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie, i tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek. Nie widziałem takiej historii w polskich mediach nigdy wcześniej" - podsumował Stanowski. Po premierze odcinka na Natalię Janoszek spłynęło wiele krytycznych komentarzy - zarówno ze strony celebrytów jak i fanów, którzy uwierzyli słowom Stanowskiego.

Krzysztof Stanowski cieszy się na proces z Natalią Janoszek

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Krzysztofa Stanowskiego. Ten już teraz poinformował, że "cieszy się" z powodu pozwu Janoszek.

"Serial sądowy, który przed nami, może być najchętniej oglądaną produkcją w życiu tej blagierki. Już miałem nadzieję, że ze wstydu zakopała się pod ziemię, ale ktoś jednak wziął szpadel i tę chodzącą żenadę wydobył ponownie na powierzchnię. Ale bardzo mnie to cieszy, bo będzie okazja, by regularnie - o ile rozprawy będą regularne - przypominać ludziom, by nie wierzyli w te wszystkie zmyślone gwiazdy. Będzie to też nauka dla naśladowczyń, że kłamstwo ma krótkie nogi, jeszcze krótsze niż Janoszek"- powiedział dziennikarz w rozmowie z Pudelkiem.