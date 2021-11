W 5. sezonie ukraińskiej wersji "The Voice Kids" (sprawdź!) o najlepszy dziecięcy głos walczyli m.in. Maxim Komisarczuk, Maria Magilna, Alexander Zazarashvili. Ten ostatni wkrótce stał się zwycięzcą programu! Zanim do tego doszło stoczył wokalną bitwę w utworze Beyonce "Halo" (sprawdź!). Występ stał się niespodziewanie hitem Tik-Toka!

Reklama

TikTok

Choć do występu doszło w 2019 roku, to ten pokaz umiejętności wokalnych podbił serca fanów programu z całego świata. Został uznany przez ponad 30 tysięcy głosujących z całego świata za najlepszą bitwę w historii "The Voice Kids". W komentarzach czytamy: "Ciary przeszły", "Genialnie", "To było przecudowne", "Lepsza wersja niż Roksany", "Wszyscy fantastyczni".

Instagram Post

Warto wspomnieć, że na castingu piosenkę "Halo" wykonała także Roksana "Roxie" Węgiel (sprawdź!), czym podbiła serca jurorów. Internauci jednak w komentarzach sądzą, że jej wybitny występ został przyćmiony przez performance trójki młodych uczestników - szczególnie Alexandra, późniejszego zwycięzcy programu. Cały występ można zobaczyć tutaj:

Wideo youtube

Alexander Zazarashvili po zwycięskiej bitwie trafił do finału, w którym zwyciężył. Choć wydawałoby się, że ciężko jest przebić jego dokonania, to wokalista w finale zaśpiewał "All By Myself" i dosłownie rozłożył na łopatki jurorów programu.



Wideo youtube

"The Voice Kids Polska" można oglądać od 2018 roku. Program stał się trampoliną do sławy dla wspomnianej już Roxie czy Viki Gabor (sprawdź!), które później zwyciężyły rok po roku w Eurowizji Junior.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski złamał zasady materiały prasowe

--------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!