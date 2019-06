Nadia Konkol i "Kylie Jenner": 9-letnia córka lidera grupy Łzy wkracza w dorosłość

"Kylie Jenner" to utrzymany w klimacie młodzieżowym drugi singel Nadii Konkol, 9-letniej córki Adama Konkola, lidera grupy Łzy.

Rodzicami Nadii Konkol są Adam Konkol, założyciel zespołu Łzy i twórca przebojów dla m.in. Paulli, Patty, Boys i Exaited, oraz jego żona i menedżerka - Angelina Konkol.

To właśnie oni kierują muzyczną karierą 9-latki.

Po debiutanckim, skierowanym do najmłodszych singlu "Ręce do góry", przyszedł czas na nowy utwór "Kylie Jenner".

"Tekst jest nawiązaniem do problemów szkolnych, z którymi spotykają się nastolatkowie. Piosenka nawiązuję do tego, że nie ważne jest to, co posiadamy lecz ważne jest to jacy jesteśmy naprawdę i wcale nie musimy być idealni. Ważne żebyśmy byli szczęśliwi i abyśmy byli sobą i nie udawali kogoś kim nie jesteśmy" - czytamy w opisie.

Sama Nadia podkreśla, że jest dojrzalsza, niż wskazuje na to jej wiek, odpowiadając na zarzuty, że jest za młoda na takie tematy.

"Moja muzyka będzie jeszcze przez długi czas dorastać ze mną, moimi emocjami, moimi przeżyciami, ale też buntem. To dopiero początek mojej muzycznej przygody, a mam wam jeszcze wiele do przekazania" - mówi Nadia Konkol.

Idolkami młodej wokalistki są Roksana Węgiel (laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" i zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018), Margaret, Ariana Grande i Katy Perry.

Pasją dziewczynki są również szachy. Jako 5-latka została Mistrzynią Przedszkolaków Rybnika w Szachach. Dwa lata później wygrała w mistrzostwach województwa śląskiego do lat 7 i do lat 8 w szachach szybkich. Jest także Mistrzynią w Otwartych Mistrzostwach Małopolski do lat 7 oraz Mistrzynią Częstochowy do lat 7.

