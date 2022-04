Na wezwanie Temple Of Void (nowa płyta "Summoning The Slayer")

"Summoning The Slayer" będzie pierwszą płytą death / doometalowego kwintetu z Detroit w barwach nowego wydawcy - Relapse Records. Wytwórnia z Filadelfii szykuje pełen wachlarz formatów, a wśród nich m.in. wersja CD, edycja winylowa, kaseta i odsłona cyfrowa. Datę premiery nowego longplaya Temple Of Void wyznaczono na 3 czerwca.



Następcę płyty "The World That Was" (2020 r.) wyprodukował (w tym miks i mastering) Arthur Rizk, amerykański fachowiec znany z współpracy z m.in. Power Trip, Integrity, Cro-Mags i Venom Prison.



Autorem okładki jest szwedzki artysta Ola Larsson.



Dodajmy, że Temple Of Void tworzą gitarzyści Alex Awn i Don Durr, perkusista Jason Pearce, basista Brent Satterly oraz wokalista Mike Erdody, który pod pseudonimem "Magic" Mike Tuff udziela się również w Acid Witch.



Czwarty longplay muzyków z Michigan promuje już kompozycja "Deathtouch". Nakręcony do niej teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Temple of Void Deathtouch

Oto lista utworów albumu "Summoning The Slayer":



1. "Behind The Eye"

2. "Deathtouch"

3. "Engulfed"

4. "A Sequence Of Rot"

5. "Hex, Curse, & Conjuration"

6. "The Transcending Horror"

7. "Dissolution".