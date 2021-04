Mystic Rites z pierwszą płytą "Storming Planet Earth"

Pochodzący z Gdyni, blackmetalowy projekt Mystic Rites przygotował debiutancki album.

Niedługo światło dzienne ujrzy nowy materiał Mystic Rites /materiały prasowe

"Storming Planet Earth" skomponował i wyprodukował Nebiros, programujący bębny, grający na gitarze i klawiszach wokalista Mystic Rites.

Na okładce znalazł się obraz Jacoba de Gheyna II, holenderskiego malarza i rytownika z przełomu XVI i XVII wieku.

Pierwsza duża płyta pomorskiego Mystic Rites będzie mieć swą premierę 24 maja nakładem meksykańskiej wytwórni Dark Terror Temple.

Wyjdzie w imitowanej wersji CD w digipacku, oraz drogą elektroniczną.

Z kompozycją "Pakt" Mystic Rites możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Storming Planet Earth":

1. "Intro"

2. "Bearer Of All Plagues"

3. "The Trembling Movements Of Time"

4. "Drang Nach Osten“

5. "Zachód czarnych słońc"

6. "Blazes Over Reszel"

7. "Pakt"

8. "W dusznym mroku celebracja".