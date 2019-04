Mystic Festival 2019: Znamy szczegółowy program imprezy

Organizatorzy wracającego do gry Mystic Festival ujawnili pełny skład i czasówkę imprezy.

W poprzednich edycjach Mystic Festival zaprezentowali się m.in. Iron Maiden, Nightwish, Mayhem, Children of Bodom, Celtic Frost, Kreator czy Behemoth. Główną gwiazdą ostatniej odsłony (2007 r.) był Slayer.



Po latach postanowiono reaktywować imprezę, za którą odpowiadać będzie Mystic Coalition - połączone siły Mystic Production, Knock Out Productions i B90.

Festiwal odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników, gdzie znajdzie się druga scena oraz miasteczko festiwalowe. W sumie podczas dwóch dni na trzech scenach zaprezentuje się 28 wykonawców.

Głównymi gwiazdami są amerykańska grupa Slipknot, niezwykle popularni nad Wisłą Szwedzi z Sabaton, Holendrzy z Within Temptation, duński mistrz metalowego horroru King Diamond oraz In Flames (Szwecja, melodyjny death metal).

Zagrają również Norwegowie z Emperor, Wikingowie z Amon Amarth, amerykańscy thrashmetalowcy z Testament, Carcass (Wielka Brytania, grind core/death metal), Trivium (USA, thrash metal), Powerwolf (Niemcy, heavy/power metal), Municipal Waste (USA, thrash metal/crossover), folkmetalowcy z Eluveitie (Szwajcaria), legenda amerykańskiego death metalu Immolation, ich rodacy z bagiennego Crowbar, Power Trip (crossover thrash), Soulfly (USA/Brazylia, groove/thrash metal), Possessed (USA, death/thrash metal), Hatebreed (USA, metalcore/groove metal), międzynarodowa supergrupa Vltimas, Ukraińcy z Jinjer oraz rodzime formacje Batushka i Entropia.

Skład festiwalu zamykają Szwedzi z Grand Magus, Frog Leap (grupa założona w Norwegii przez Leo Moracchiolego zdobyła popularność dzięki nietypowym coverom m.in. Adele, Lady Gagi i Luisa Fonsiego), Omnium Gatherum (Finlandia, melodyjny death metal / prog metal), Lost Society (Finlandia, thrash metal) i In Twilight's Embrace (Polska, black/death metal).

Ceny biletów jednodniowych do 11 kwietnia:

Płyta - 309 zł

Siedzące poziom A - 349 zł

Siedzące poziom C - 269 zł



Ceny karnetów 2-dniowych do 11 kwietnia:

Płyta - 489 zł

Sektory A - 539 zł

Sektory C - 439 zł



Ceny karnetów VIP - 999 zł.

Karnet VIP zawiera:

- wejście na teren imprezy w oba dni festiwalowe, miejsce numerowane na sektorze B4 lub B5 (miejsce jest przydzielane przez organizatora według kolejności zamówień) wewnątrz Tauron Arena Kraków

- dostęp do specjalnej strefy restauracyjnej (wewnątrz Tauron Arena Kraków)

- open bar (piwo, wino, napoje, woda)

- zimne i cieple przekąski typu finger food

- zestaw gadżetów festiwalowych - koszulka, torba eco oraz unikatowy plakat

- bilet kolekcjonerski, który otrzymasz na festiwalu.

Płyta nie będzie podzielona na strefę Golden Circle czy Early Birds.



