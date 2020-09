Mysthicon przed premierą debiutanckiej płyty

Już 23 września swą premierę mieć będzie pierwszy album tajemniczej polskiej grupy Mysthicon.

Mysthicon szykuje debiutancki album /Oficjalna strona zespołu

Na "Silva - Oculis - Corvi", tak bowiem brzmi jego tytuł, znajdziemy siedem kompozycji, w tym "Into The Dark" i przeróbkę "Passing Away" Lux Occulta, które w 2019 roku pojawiły się na EP-ce "Into The Dark" black / deathmetalowego Mysthicon, tworzonego najwyraźniej przez ukrywających się pod pseudonimami muzyków znanych z m.in. z grup Vader, Lux Occulta, Hate i Batushka.



Reklama

Za produkcję debiutanckiego longplaya Mysthicon odpowiadają Andrzej Karp (Agressiva 69, Sweet Noise), Tomasz Gilewski oraz Arkadiusz "Malta" Malczewski (Behemoth, Decapitated). Autorem okładki jest Tomasz "Hal" Halicki, basista Vadera, a na co dzień także artysta grafik.



W nagraniach wzięła również udział Sylwia Matulewska, która zagrała gościnnie na flecie.



Materiał dostępny będzie nakładem białostockiej Witching Hour Productions, która przygotowała wersję CD (digipack), edycję winylową, kasetową, a także cyfrową.



Teledysk "Wolves Of Morning Dawn" Mysthicon możecie zobaczyć poniżej:



Clip Mysthicon Wolves of Morning Dawn

Oto program albumu "Silva - Oculis - Corvi":



1. "Arise"

2. "Blind To My Faith"

3. "Into The Dark"

4. "Star Prophet"

5. "Absorbing The Light Of Fools"

6. "Wolves Of Morning Dawn"

7. "Passing Away" (przeróbka Lux Occulta).