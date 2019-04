Musical o Destiny's Child. Zobaczymy, jak wyglądała kariera słynnego girlsbandu

Ojciec Beyoncé, Matthew Knowles, podzielił się na swoim Instagramie informacją, że powstanie musical o grupie Destiny's Child. Ma on być prezentowany na Broadwayu, a towarzyszyć ma mu światowa trasa.

Musical o Destiny's Child ma przygotować agencja, którą zarządza Knowles - Music World Entertainment.

Historię zespołu opowie tu ojciec Beyoncé, który pełnił rolę menedżera girlsbandu, a także opiekuna swojej córki do momentu, kiedy ta wydała album "4" (2011).



Musical ma opowiadać o samych początkach grupy, jej powstaniu, procesie tworzenia największych przebojów i życiu dziewczyn w trasie. Ma zdradzać także zakulisowe szczegóły, których dotąd fani nie znali. Agencja zajmująca się powstaniem musicalu zapewnia, że będzie on możliwością wglądu w karierę Destiny's Child.



"Chcę odsłonić kurtynę. Czuję, że to odpowiedni moment na umożliwienie światu, aby usłyszał, zobaczył i poczuł zwycięstwa i porażki, które popełniłem jako ojciec, mąż i menedżer dążąc do spełnienia marzeń - moich i innych" - zdradził ojciec Beyoncé.



Tytuł spektaklu to "Survivor: The Destiny's Child Musical", a jego premiera wyznaczona na 2020 rok, ma się odbyć w mieście, od którego wszystko się zaczęło, czyli w Houston w stanie Teksas. Przedstawienie zostanie zaprezentowane zarówno na Broadwayu, jak i na londyńskim West Endzie. Musical będzie okazją do posłuchania i przypomnienia sobie największych hitów Beyoncé, Kelly Rowland i Michelle Williams.