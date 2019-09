Muniek Staszczyk odwołuje koncert w Stodole. Jak przebiega powrót do zdrowia wokalisty?

Muniek Staszczyk, lider grupy T.Love ogłosił, że jest zmuszony odwołać koncert w warszawskiej Stodole. Rehabilitacja muzyka po tym, jak doznał wylewu w Londynie, przebiega wolniej niż się spodziewano.

Muniek Staszczyk był zmuszony odwołać koncert w Stodole /Jacek Dominski/ / Reporter

W drugiej połowie lipca Muniek Staszczyk trafił do szpitala w Londynie. Do stolicy Wielkiej Brytanii pojechał na koncerty Neila Younga i Boba Dylana.

"Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love podczas krótkiego pobytu w Londynie z powodu nagłej choroby trafił do miejscowego szpitala, gdzie jest poddawany leczeniu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak z uwagi na stan zdrowia Artysty jesteśmy zmuszeni do odwołania najbliższych koncertów" - można było przeczytać w oficjalnym oświadczeniu wystosowanym przez menedżera Pawła Walickiego.

Dwa tygodnie później Muniek w osobnym wpisie wyjaśnił, co dokładnie się stało.

"London calling! Pozdrawiam Wszystkich serdecznie z londyńskiego szpitala, w którym znajduję się po przebytym dwa tygodnie temu wylewie. Stan mojego zdrowia ulega systematycznej poprawie, niedługo wracam do Polski. 30 lat temu w lipcu ’89 roku odwiedziłem Londyn po raz pierwszy, żeby napisać "Warszawę" T.Love'u w knajpie na Highbury i zostać gwiazdą rocka, a także zarobić na dorosłe życie. A dziś dziękuję Bogu za to, że żyję" - napisał.

Teraz wokalista poinformował o postępach w powrocie do pełnej sprawności. Gwiazdor został zmuszony odwołać koncert w Stodole, który zaplanowany był na 30 listopada.

"Drodzy, miałem nadzieję, że do 30 listopada będę już w pełnej formie - jednak rehabilitacja w tym przypadku wymaga więcej czasu. Dlatego wspólnie z managementem zdecydowaliśmy o odwołaniu premierowego koncertu mojej solowej płyty w klub Stodoła w Warszawie. Informacje dotyczące zwrotu płatności za bilety znajdziecie na stronie internetowej klubu. Przepraszam Was za wszelkie związane z tym niedogodności. Do grania koncertów zamierzam wrócić w przyszłym roku, wtedy ustalimy nową datę koncertu w klub Stodoła. Aktualnie skupiamy się na finalizacji produkcji muzycznej płyty, na miksach pod okiem Piotrka "Emade" Waglewskiego oraz oprawie graficznej albumu. Okładkę zaprezentujemy Wam już wkrótce. Premiera płyty "Syn miasta" odbędzie się zgodnie z planem, czyli 18.10.2019 r. (pisownia oryginalna).

Przypomnijmy, że w czerwcu Muniek Staszczyk powrócił z nowym singlem "Pola". W oficjalnym teledysku promującym piosenkę wystąpili Agata Buzek i Jacek Braciak.