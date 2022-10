Mulciber przed premierą EP-ki "Misery Of One"

Materiał na "Misery Of One", pierwszą EP-kę deathmetalowego kwartetu z Cleveland, nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Tony'ego Tiptona, gitarzysty i założyciela Regurgitation. Sesja nagraniowa odbyła się w Rooftop Recording oraz w studiu Mercinary, gdzie zarejestrowano wokale, nad czym czuwał Noah Buchanan, miejscowy producent, a jednocześnie gitarzysta Nunslaughter.



Okładkę zaprojektowało Inhumar Flesh Media. Oprawą graficzną zajął się Brazylijczyk Nestor Carrera.

"Caught In Fire", "Forsaken Lies", "Benight The Light", "Christ, Deceiver" i "Wage Of Death" - to utwory, które znajdziemy na EP-ce "Misery Of One", która trafi na rynek 28 października w barwach amerykańskiej Redefining Darkeness Records.

Reklama

Muzyka Mulciber polecana jest miłośnikom brutalnego, a zarazem precyzyjne granego death metalu w stylu Aborted, Morbid Angel, Aeon i naszego Decapitated.



Wideoklip "Christ, Deceiver" Mulciber możecie zobaczyć poniżej: