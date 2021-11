MTV EMA 2021. Daria Zawiałow: Do trzech razy sztuka

Daria Zawiałow trzecią nominację do nagrody MTV EMA w końcu zamieniła na statuetkę. "Dziękuję wam za głosy, bez was nie byłoby to realne" - napisała wokalistka.

Daria Zawiałow na gali MTV EMA w Budapeszcie /Kate Green/MTV /Getty Images