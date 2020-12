Morgoth: Koniec legendarnej formacji

Morgoth, pionierzy death metalu z Niemiec zakończyli działalność.

Zespół Morgoth zakończył działalność /materiały prasowe

O podjęciu ostatecznej decyzji muzycy poinformowali fanów za pośrednictwem oficjalnego profilu Morgoth w mediach społecznościowych.

"Mija już dwa i pół roku od ogłoszenia przerwy w działalności zespołu na czas nieokreślony. Jak ten czas leci! Po długich naradach możemy w końcu oznajmić, iż Morgoth faktycznie dotarł do końca drogi. Od chwili naszego powrotu była to ciekawa i wymagająca przygoda. Wspaniałe wspomnienia i niesamowite przeżycia z tych lat pozostaną w nas na zawsze. Dziękujemy wam za to!" - czytamy.

Przypomnijmy, że istniejący od 1987 roku Morgoth należał do prekursorów death metalu zza naszej zachodniej granicy, a "Cursed", wydany cztery lata później debiutancki album zespołu, zaliczany jest do kanonu tego gatunku.

W połowie lat 90. grupa ewoluowała w stronę industrialnego rocka, po czym zamilkła na długie lata, by wreszcie powrócić w 2010 roku, czego ukoronowaniem był opublikowany pięć lat później - jak się okazuje - pożegnalny longplay "Ungod", na którym Morgoth udanie sięgnęli do swoich deathmetalowych korzeni.

Ten, kto w latach 90. zachwycał się death metalem, z pewnością pamięta posępny teledysk Morgoth do kultowego numeru "Sold Baptism". Przeżyjmy to jeszcze raz: