Moon Station z EP-ką "Flyer". Kiedy wydadzą debiutancki album?

Na EP-ce znalazły się cztery utwory: "Flyer", "Finding You", "Wrong To Be Right" i "Tha Abandoned Place".

Piosenka tytułowa - "Flyer" utrzymana w gatunkach synth popu i rocka jest najbardziej energetyczną kompozycją premierowej produkcji Moon Station, podczas gdy "Finding You" i "The Abandoned Place" utrzymane są w bardziej kameralnej, moon-rockowej atmosferze. "Wrong To Be Right" to z kolei jedyna produkcja zespołu z pogranicza funku i hip-hopu, dopełniająca różnorodność gatunkową EP-ki.

Aktualnie zespół pracuje nad materiałem dla swojej debiutanckiej płyty. Premiera albumu zaplanowana jest na 2024 rok. W skład zespołu wchodzą: Marcin Łuczak (wokal), Wojciech Pielużek (gitara, bas, instrumenty klawiszowe, harmonie wokalne) i Daniel Sałaciński (perkusja).

Wideo Moon Station - Flyer (audio)

Moon Station - kim są?

Grupa powstała z inicjatywy wokalisty Marcina Łuczaka i multiinstrumentalisty Wojciecha Pielużka, którzy poznali się we Wrocławiu w 2016 roku. Pierwsze wspólne kompozycje zaczęły powstawać już w 2020 r. jednak materiał, z którym Łuczak i Pielużek gotowi byli wejść do studia, uformował się pod koniec 2022 roku. Wtedy do stałej współpracy został zaproszony wieloletni przyjaciel wokalisty, perkusista Daniel Sałaciński.

Nagrania piosenek składających się na EP "Flyer" odbyły się w styczniu 2023 roku w Kłodzku w studiu Krzysztofa Witosa, a zwieńczeniem wspólnej pracy była decyzja o sformowaniu zespołu pod nazwą Moon Station.