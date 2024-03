Za miks i mastering nowego dokonania Monochromatic Black odpowiadali Mike Watts i Frank Mitaritonna z VuDu Recording Studio.

"Hail The Queen (The Hive)", "Turn The Tides", "I Am Time", "False Kings" i "Maligned" - to utwory, które usłyszymy na EP-ce "Predacious".

Materiał ujrzy światło dzienne 15 marca sumptem zespołu i dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Monochromatic Black - death metal z Nowego Jorku

Dodajmy, że powstały w 2018 roku kwartet z Nowego Jorku, którego twórczość oscyluje wokół progresywnego death metalu, tworzą gitarzysta John Gribbin, basista Oliver Roach, perkusista Eddie DeCesare oraz wokalistka Tanya Elizabeth.

Teledysk do nowej kompozycji "False Kings" Monochromatic Black możecie zobaczyć poniżej:

Sprawdźcie także wypuszczony wcześniej wideoklip “Hail The Queen (The Hive)":