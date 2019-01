"Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3": Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski w teledysku "Szukaj mnie"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Szukaj mnie" w wykonaniu Ani Rusowicz i Sławka Uniatowskiego. Piosenka promuje film "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3".

Piosenkę do filmu "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3" zaśpiewali w duecie Sławek Uniatowski i Ania Rusowicz /materiały prasowe

Trzecia część filmowej komedii wchodzi do kin 25 stycznia. Za reżyserię odpowiada Kordian Piwowarski, ale scenariusz po raz kolejny stworzyła Ilona Łepkowska.

W główne role wcielą się: Grażyna Błęcka-Kolska, Katarzyna Łaniewska, Zdzisław Wardejn oraz Ewa Kasprzyk.

Nie zabraknie również nowych twarzy, ponieważ na ekranach zobaczymy m.in.: Nikodema Rozbickiego, Aleksandrę Hamkało, Annę Muchę i Macieja Zakościelnego.

W pierwszej części filmu "Kogel Mogel" piosenkę "Szukaj mnie" śpiewała Edyta Geppert. Autorami utworu są Seweryn Krajewski (muzyka) i Marek Dagnan (tekst).

Teraz utwór "Szukaj mnie" ponownie wykorzystano do promocji filmu - piosenkę wykonują w duecie Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski.

"Piosenka 'Szukaj mnie' jest kultową filmową piosenką, którą wszyscy lubią i bardzo dobrze wspominają, podobnie jak film 'Kogel Mogel'. Pierwsza wersja tej 'naszej' piosenki była mniej komercyjna, jesteśmy jednak zadowoleni z ostatecznego efektu. Ciekawe jest to, że podczas nagrywania zacząłem po prostu mówić do mikrofonu, co miało być trochę śmieszne, a zarazem przełamywać motyw znany z melodii francuskich z lat 60. Uśmialiśmy się więc podczas nagrywania tego parlando" - opowiada Sławek Uniatowski.

"Teledysk powstał w warszawskiej hali w dniu, kiedy po raz pierwszy tej zimy spadł śnieg, było więc bardzo zimno. Proszę zwrócić uwagę na nasze stroje - Ania jest w uniformie, ja we wzorzystej koszuli - tak więc to dwoje poważnych na co dzień ludzi ubranych w dosyć kiczowate stroje, a to wszystko, żeby delikatnie puścić oko do widza, wpasować się w klimat lekkiej komedii i nie brać tego na poważnie, choć do pracy podeszliśmy już całkiem serio. Z Anią Rusowicz fantastycznie się współpracuje, jest moją dobrą koleżanką od wielu lat. Występowaliśmy razem wielokrotnie, rozumiemy się bez słów, a praca z nią jest ogromną przyjemnością" - dodaje wokalista.