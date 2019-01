Misia Furtak: Zobacz teledysk "Nie zaczynaj" (nowa płyta "Co przyjdzie?")

Swoją premierę ma najnowsze wydawnictwo Misi Furtak - płyta "Co przyjdzie?". Zobacz promujący ją teledysk „Nie zaczynaj”.

Wokalistka Misia Furtak po 5 latach od swojej płyty "Epka" prezentuje kolejne wydawnictwo - "Co przyjdzie?". Płytę promuje teledysk do utworu "Nie zaczynaj".



Jego autorem jest Piotr Stasik, reżyser, scenarzysta, autor zdjęć i montażysta filmów dokumentalnych, laureat wielu nagród, m.in nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej.



"Bardzo podoba mi się mozaika, jaką ułożył do tej piosenki Piotr Stasik. W bardzo minimalistyczny sposób opowiedział o samotności i tęsknocie za bliskością, której nawet wśród innych ludzi nie udaje nam się odnaleźć" - powiedziała wokalistka.

"'Nie zaczynaj' otwiera płytę. To jedna z pierwszych piosenek, nad którą zaczęłyśmy pracować z Hanią Raniszewską na podstawie napisanych przeze mnie szkiców" - powiedziała Misia Furtak. Dodała też, że "to piosenka mocna i delikatna zarazem. Nie ma w niej złości, krzyku. Jest siła, ale i subtelność. Myślę, że to dobrze oddaje atmosferę całej płyty".



Misia Furtak to wokalistka i basistka. Razem z zespołem Très.B była laureatką Paszportu Polityki w kategorii muzyka popularna i Fryderyka w kategorii debiut roku. Jako solistka - Misia Ff została uhonorowana m.in nagrodą miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego za wydaną w 2013 roku płytę "Epka".



W 2016 roku wystąpiła na płycie Wojtka Mazolewskiego "Chaos pełen idei", która otrzymała status złotej.