Misia Furtak w nowym teledysku z udziałem plejady aktorów. Zobacz klip "Pamięć"

Wokalistka Misia Furtak, po wydaniu płyty "Co przyjdzie?" prezentuje kolejny klimatyczny teledysk, tym razem do utworu "Pamięć". Wystąpiło w nim grono znanych i nagradzanych aktorów. Obejrzyj efekt ich wspólnej pracy.

Misia Furtak zeprezentowała kolejny teledysk do utworu z płyty "Co przyjdzie?" /materiały prasowe

"Pamięć" to fascynująca historia o domu rodzinnym - pełna humoru, ironii i nostalgii. Została ona stworzona wraz z uznanymi aktorami, którzy wystąpili w teledysku.



W klipie pojawiają się: Julia Wyszyńska, Monika Niemczyk, Klara Bielawka, Wiktor Dębicki, Cezary Kosiński, Kamil Strzelec i Blanka Bartoń.

Teledysk wyreżyserowała Nastka Gonera.

"'Pamięć' to utrzymana w śmieszno-strasznym duchu satyra na motyw powrotu do domu rodzinnego. Jesteśmy z nim przecież związani przez cale życie, powinien stanowić dla nas ostoję, być miejscem, w którym czujemy się bezpieczni, potrzebni i kochani. Co jednak dzieje się wtedy, kiedy powrót do domu rodzinnego kojarzy się z niczym innym jak opresją? Kiedy przysłowiowy heimat przywołuje skojarzenie rodem z najstraszniejszego horroru? Można próbować od niego uciec, rozliczyć się z nim, zapomnieć, wybrać wolność i wyruszyć w dalszą podróż. Można próbować, ale… zasadniczo się nie da. I o tym właśnie opowiada nasz mały film" - mówi reżyserka.



Clip Misia Ff Pamięć

Słowa napisała Misia Furtak, zaś za muzykę obok niej odpowiada Aleksander Orłowski.

"Co przyjdzie?" to autorska płyta Misi Furtak, którą artystka wydała po pięciu latach od "Epki" podpisanej jako Misia Ff. Album jest zbiorem 11. bardzo dojrzałych kompozycji.

Sama autorka powiedziała, że jest to płyta o zmianach, "Zarówno gwałtownych, jak i tych następujących powoli, których nie zauważamy. O strachu przed nimi i ich nieodwracalnością. O konieczności zadawania pytań, obowiązkach, jakie na nas ciążą. O bezradności i niezgodzie. O rysach, pęknięciach i świadomości, że każdy ersatz prędzej czy później się rozsypie. O pragnieniu odroczenia katastrofy, próbie budowania szalup, i nadziei, że mimo wszystko nie będziemy ich potrzebować" - powiedziała Misia.



Misia Furtak to wokalistka i basistka, razem z zespołem Tres.B laureatka Paszportu Polityki w kategorii muzyka popularna i Fryderyka w kategorii debiut roku. Solo jako Misia Ff uhonorowana m.in nagrodą miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego za wydaną w 2013 roku płytę "Epka". Za pracę z kwintetem Wojta Mazolewskiego nagrodzona Złotą Płytą.

Clip Misia Ff Nie zaczynaj

Najbliższe koncerty Misi Furtak:



31.03 - Poznań

12.04 - Kraków

16.04 - Toruń.