Misfits: Joey Image nie żyje

W wieku 63 lat zmarł Joey Image, były perkusista amerykańskiej grupy Misfits.

Joey Image miał 63 lata /

W 2016 r. u muzyka zdiagnozowano raka wątroby. Joey Image zmarł 1 czerwca w wieku 63 lat.

Perkusista naprawdę nazywał się Joey Poole.

Muzyk dołączył do Misfits pod koniec 1978 r. Z zespołem brał udział w sesjach nagraniowych singli "Horror Business" i "Night of the Living Dead", a pod koniec 1979 r. opuścił grupę.



Misfits często określa się mianem prekursorów horror punku, w ich twórczości można jednak odnaleźć również elementy klasycznego punk rocka czy heavy metalu. Kojarzeni przede wszystkim ze sceną punkową lat 80. stali się zespołem niemalże kultowym zarówno dzięki oprawie swoich występów, jak i charakterystycznemu stylowi, w którym podstawę stanowią skóra, kolce, grzywki (tzw. devilock) i oczywiście makijaż.

Zespół powstał w 1977 roku w Lodi, New Jersey, z inicjatywy Glenna Danziga i Jerry'ego Only. Nazwę zapożyczyli oni od ostatniego filmu z udziałem Marilyn Monroe - "The Misfits" (czyli w polskim tłumaczeniu: "Skłóceni z życiem"). Debiutowali płytą "Walk Among Us" w 1982 roku, jednak już rok później (i po wydaniu drugiego albumu) zespół się rozpadł. Do 1995 roku jego założyciele walczyli o prawa do wydawania i występowania pod szyldem Misfits. W końcu to Jerry Only uzyskał prawa do nazwy zespołu, Danzig jednak zachował prawa do nagrań z lat 80.

Wideo Behind The Musician 1 - Joey Image Interview - The Misfits 1979 - 1980

Joey Image po rozstaniu z Misfits występował w takich zespołach, jak m.in. The Whorelords, The Strap-Ons, Psycho Daisies i The Undead.

W 2000 r. powrócił za perkusję w Misfits na jeden występ, po tym, gdy z grupy odszedł Dr. Chud.