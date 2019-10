Misery Loves Co. z powrotnym albumem "Zero"

Pod koniec listopada Misery Loves Co., szwedzcy pionierzy industrialnego metalu, przypomną o sobie długo oczekiwanym, nowym longplayem.

Przypomnijmy, że o wznowieniu aktywności cenionego za wizjonerstwo zespołu z Uppsali, którego początki sięgają lat 90., pisaliśmy już w 2016 roku, kiedy to Szwedzi powrócili do koncertowania.

"Zero", czwarty i pierwszy od blisko 20 lat album Misery Loves Co. trafi na rynek 29 listopada nakładem sztokholmskiej Black Lodge Records (CD, winyl, cyfrowo).

Dodajmy, że od chwili swojego powrotu na scenę w 2016 roku, Misery Loves Co. wydali aż cztery single: "Would You?", "Suburban Breakdown", "Only Happy When It Rains" (przeróbka Garbage) i "Way Back Home". Wszystkie znajdziemy na nowym albumie.



Najnowszego, wypuszczonego w czerwcu singla "Way Back Home" Misery Loves Co. możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Zero":



1. "Suburban Breakdown"

2. "A Little Something"

3. "Dead Streets"

4. "Only Happy When It Rains"

5. "Fell In Love"

6. "The Waiting Room"

7. "Would You?"

8. "Zero"

9. "One Of Those Days"

10. "Way Back Home".