Misanthropic Rage z płytą "Hallucinatory Phenomena". Kiedy premiera?

Nowa płyta awangardowych blackmetalowców z Mińska Mazowieckiego powstała w domowym studiu muzyków Misanthropic Rage. Partie perkusji na "Hallucinatory Phenomena" zarejestrowano i zmiksowano pod okiem Dawida Bućko.

Miksem całość - wraz z Robertem Srzednickim - zajął się AR., grający na gitarze wokalista Misanthropic Rage, będący także autorem muzyki i twórcą okładki nowego dokonania formacji z Mazowsza. Mastering wykonano w warszawskim studiu Serakos, gdzie za konsoletą zasiedli Magda i Robert Srzedniccy. Pierwszy od trzech lat album podopiecznych Godz Ov War Productions trafi do sprzedaży 13 maja (w wersji CD i cyfrowo).

Dodajmy, że w nagraniach wzięli także udział grający na basie wokalista W., drugi z filarów Misanthropic Rage, który przygotował również teksty, oraz debiutujący w szeregach zespołu perkusista Curse.

Z premierową kompozycją "Further" Misanthropic Rage możecie się zapoznać poniżej:

Wideo MISANTHROPIC RAGE - Further (Track Stream)

Oto lista utworów albumu "Hallucinatory Phenomena":

1. "The Personification Of A Dying Shell"

2. "The Birth Of Insanity"

3. "Further"

4. "The Afterworld"

5. "Void"

6. "I Am"

7. "Hallucinatory Phenomena".