Mimorium przed premierą albumu "The Route Of Haeresis"

Miksem i masteringiem "The Route Of Haeresis", nowego albumu blackmetalowców z Finlandii, zajął się Henri Sorvali, klawiszowiec cenionych rodzimych formacji Finntroll i Moonsorrow.

Trzeci longplay Mimorium wyda fińska Spread Evil Productions, która przygotowała wersję CD, edycję winylową oraz odsłonę cyfrową.

"Blood Of Qayin", poprzedni longplay Mimorium, ujrzał światło dzienne w lutym 2020 roku.

Całego albumu "The Route Of Haeresis" Mimorium możecie posłuchać przedpremierowo poniżej:

Oto lista kompozycji płyty "The Route Of Haeresis":

1. "Invocation Of The Nameless One"

2. "Mirror Dimension"

3. "Liberate The Transcendent Essence"

4. "Succumb To Nightmares"

5. "Hand Of The Heretic"

6. "Her Palace In Shade"

7. "The Route Of Haeresis"

8. "Circle Of The Serpents".

