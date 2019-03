"Milionerzy": Pytanie za 125 tys. zł o filmowy przebój

Po niedawnym milionie zł dla Katarzyny Kant-Wysockiej kolejni gracze próbują szczęścia w programie "Milionerzy".

Jarosław Kukiełka i jego pytanie o filmowy przebój za 125 tys. zł /TVN

Emitowany na antenie TVN show prowadzony jest niezmiennie przez Huberta Urbańskiego.

Wideo Jakie rady ma Hubert Urbański dla uczestników "Milionerów"? (Agencja TVN/x-news)

Reklama

Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Nowe odcinki "Milionerów" ruszyły wraz ze startem wiosennej ramówki TVN.

W poniedziałkowym odcinku (18 marca) do gry zasiadł Jarosław Kukiełka, kontroler wojskowego ruchu lotniczego z Piotrkowa Trybunalskiego.

"'Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground' - to fragment utworu, który otwiera film:" - to pytanie warte było 125 tys. zł.



Do wyboru były następujące odpowiedzi: "Pulp Fiction", "Kill Bill", "Django" i "Bękarty wojny". Uczestnik nie oglądał tylko "Django" i to właśnie ten film początkowo obstawiał pan Jarosław. Ostatecznie zgodnie ze swoją intuicją zaznaczył "Kill Bill", dzięki czemu wygrał 125 tys. zł.

Oryginalna wersja piosenki "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" wykonywana przez Cher pochodzi z 1963 r. Trzy lata później swoją wersję nagrała Nancy Sinatra i to właśnie tę wersję wykorzystał Quentin Tarantino w 2003 r. w "Kill Billu".

Wideo Bang Bang .(You Shot Me Down)Kiil Bill

Ostatecznie pan Jarosław zakończył udział w programie z gwarantowaną kwotą 40 tys. zł, po tym jak błędnie odpowiedział na kolejne pytanie warte 250 tys. zł.

"Milionerzy" są emitowani od poniedziałku do czwartku o 20.55.