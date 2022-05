"Milionerzy" to emitowany na antenie TVN show prowadzony przez Huberta Urbańskiego. Program stał się kultowym w polskiej telewizji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Choć niektóre pytania bywają trudne, inne dość problematyczne, bo dwuznaczne, to czasem też wpada najtrudniejszy rodzaj pytań - związanych z muzyką!

W ostatnim odcinku Jolanta Rudzińska szła jak burza odpowiadając na pytania m.in. o dawne kino, ale też o bardziej skomplikowane kwestie, jak działanie gruczołów w organizmie człowieka. Gdy dotarła do pytania za 20 tysięcy złotych nic nie wskazywało na to, że będzie to jej koniec przygody z programem.

Tym razem pytanie dotyczyło muzyki - polskiej klasyki, jaką jest utwór Stanisława Moniuszki i Jana Czeczota, czyli utworu "Prząśniczka".

"O czym jest piosenka "Prząśniczka" Czeczota i Moniuszki?" - usłyszała uczestniczka. Do wyboru miała cztery odpowiedzi:

A. o przędzeniu wełny

B. o tkaniu tkaniny

C. o dzianiu dzianiny

D. o miłości i zdradzie

Zawodniczka zdecydowała się na zaznaczenie odpowiedzi A. Choć w powierzchownej warstwie tekstowej można odnieść takie wrażenie, to utwór w rzeczywistości opowiada "o miłości i zdradzie". Tym samym zawodniczka pożegnała się z programem zyskując jedynie gwarantowane 1000 złotych.

"Prząśniczka" to jeden z najsłynniejszych utworów stworzonych przez Stanisława Moniuszkę. Tekst do niego napisał Jan Czeczot, a utwór zadedykowano Achillesowi Bonoldiemu, słynnemu śpiewakowi Wilna, z którym Moniuszko przez długi czas ściśle współpracował.

Pieśń opowiada historię dziewczyny, która krótko po wyjeździe swego narzeczonego znajduje pocieszenie w obięciach innego. "Kołowrotek, na którym snuje się przędza, turkocze żywo w rytm opowiadanej historii - podobnie brzmi cała pieśń, oddając w warstwie muzycznej charakter tekstu" - pisała o utworze Agnieszka Topolska.