Mike LePond's Silent Assassins z nowym albumem "Whore Of Babylon"

Heavy / powermetalowy projekt Mike LePond's Silent Assassins z USA przygotował trzeci longplay.

Mike LePond's Silent Assassins przed premierą /Jatzi Niet /

"Whore Of Babylon", nowa płyta zespołu pod wodzą Mike'a LePonda, basisty Symphony X, trafi do sprzedaży 29 maja nakładem brytyjskiej Silver Lining Music.

Reklama

Trzon Mike LePond's Silent Assassins pozostał bez zmian, u boku LePonda odnajdujemy bowiem wokalistę Alana Tecchino (Hades, Watchtower, eks-Seven Witches) i gitarzystę Lance'a Barnewolda.



Na nowym albumie wystąpili gościnnie m.in. Michael Romeo (programowanie bębnów / klawisze / orkiestracje / mandolina), na co dzień gitarzysta Symphony X, oraz Shara Teets (flet / wokal).



Z "Dracul Son", pierwszym singlem z trzeciego albumu Mike LePond's Silent Assassins, możecie się zapoznać poniżej:

Clip Mike Lepond's Silent Assassins Dracul Son (Lyric Video)

Oto program płyty "Whore Of Babylon":

1. "Dracul Son"

2. "Ides Of March"

3. "Tell Tale Heart"

4. "Night Of The Long Knives"

5. "Champion"

6. "Ironborn"

7. "Lady Bathory"

8. "Power Of Steel"

9. "Whore Of Babylon"

10. "Avalon".