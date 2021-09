Tychy, czyli miasto, w którym mieszkał muzyk wraz ze swoją rodziną, to dla fanów bluesa miejsce szczególne. W mieście położonym na Śląsku Ryszard Riedel żył i mieszkał przez wiele lat. Teraz jego mieszkanie przy ulicy Filaretów 14 zostało wystawione na sprzedaż. Można stać się jego posiadaczem za 500 tysięcy złotych.

Mieszkanie Ryszarda Riedla na sprzedaż

Dlaczego tak ważne i pamiątkowe miejsce zostało wystawione? Muzyk mieszkał w nim z żoną Małgorzatą i dziećmi - Karoliną i Sebastianem. Po 1994 roku mieszkała tam wdowa Riedla, aż do jej śmierci w 2007 roku.



Jak poinformował we wpisie na Facebooku syn Riedlów, Sebastian Riedel (lider grupy Cree), mieszkanie sprzedaje jego siostra. "Sprzedaż mieszkania to od początku do końca samodzielne działanie Karoliny, która jest jedyną właścicielką lokalu. Karolina od lat mieszka poza granicami kraju i nie jest dla mnie zaskakującą informacją, że postanowiła sprzedać mieszkanie, które właściwie od lat stoi puste" - informuje Sebastian Riedel.

Muzyk daje też do zrozumienia, że całkowicie popiera decyzję siostry i wspiera ją. "Nowym właścicielom/lokatorom - życzę pomysłu na to miejsce i dobrego życia w nowych czterech ścianach" - pisze w swoim oświadczeniu.

Ul. Filaretów 14 - sławny adres w Tychach

Z ogłoszenia dowiadujemy się, że mieszkanie ma trzy pokoje i salon połączony z kuchnią. Sprzedający dają możliwość zamiany tego lokalu mieszkalnego w np. muzeum poświęconego Ryszardowi Riedlowi lub pod wynajem turystyczny.

Ostatnie opcje są możliwe m.in. dzięki temu, że w mieszkaniu zachowano oryginalny układ mebli i drobiazgów z czasów życia muzyka. W Tychach znajdują się różne miejsca powiązane z muzykiem - m.in. poświęcony mu pomnik czy bar "Pod Jesionami" z piosenki Dżemu "Jesiony".



Blok z muralem Ryśka Riedla

Parę dni temu na budynku pojawił się mural upamiętniający nieżyjącego bluesmana. Sebastian Riedel zagrał wtedy przed blokiem kilka piosenek napisanych m.in. przez swojego ojca. Imponujący mural jest dziełem grupy Czary-Mury, którą tworzą Marek Grela i Marta Piróg. Jego powierzchnia to ok. 130 m kw.

Jak tłumaczyli twórcy muralu, celowo nie znalazł się on w centrum miasta, a miejscu gdzie naprawdę przebywał i żył słynny muzyk. "Nie chcieliśmy, żeby to był mural, który krzyczy na całe Tychy - to jest mural, do którego trzeba przyjść, trzeba usiąść, zastanowić się i pomyśleć" - mówił Marek Grela podczas odsłaniania muralu.

