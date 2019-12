Mickey Gilley w żałobie. Nie żyje jego żona Vivian Gilley

Przez 57 lat małżeństwem byli gwiazdor country Mickey Gilley i jego żona Vivian, która zmarła w wieku 80 lat.

Mickey Gilley w 1980 r. /Kirk West /Getty Images

Vivian Gilley od dłuższego czasu walczyła z chorobą Alzheimera.

Reklama

Pod koniec 2018 r. jej stan się pogorszył - wtedy też została przeniesiona do domu opieki w Teksasie.

Urodzona jako Vivian McDonald, poślubiła wokalistę Mickeya Gilleya w 1962 r. Pomagała mu w karierze, przez dwie dekady (1970-1990) prowadziła też nocny klub Gilley's w ich rodzinnej Pasadenie.

Właśnie tam nakręcono część zdjęć do filmu "Miejski kowboj" (1980) z udziałem m.in. Johna Travolty i Debry Winger.

Vivian była drugą żoną Mickeya - w latach 1953-61 wokalista był mężem Geraldine Garrett. Zmarła w 2010 r. Geraldine była matką trójki jego dzieci. Z Vivian ma syna Gregory'ego.

Do największych przebojów Mickeya Gilleya należą m.in. "Room Full of Roses", "Don't the Girls All Get Prettier at Closing Time" i cover "Stand By Me".

Jednym z kuzynów wokalisty jest Jerry Lee Lewis.