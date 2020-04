Mick Jagger przypomniał o rocznicy urodzin L'Wren Scott

"Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin L'Wren" - napisał na Instagramie Mick Jagger, publikując zdjęcie swojej partnerki L'Wren Scott, która popełniła samobójstwo w 2014 r.

Mick Jagger i L'Wren Scott byli parą przez 13 lat /Charley Gallay /Getty Images

Mick Jagger był związany z projektantką mody L'Wren Scott przez 13 lat, aż do jej samobójczej śmierci w marcu 2014 r.

Reklama

"To był skomplikowany i bardzo trudny rok, ale stanąłem na nogi dzięki pracy i koncertom The Rolling Stones w Europie" - mówił rockman kilka miesięcy po śmierci swojej partnerki.

28 kwietnia L'Wren Scott skończyłaby 56 lat.



76-letni obecnie rockman po odejściu L'Wren przez dwa lata spotykał się z 29-letnią baletnicą Melanie Hamrick. Tancerka zaszła w ciążę początkiem 2016 roku, podczas trasy koncertowej The Rolling Stones po Ameryce Południowej.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mick Jagger Charmed Life

W grudniu 2016 r. na świat przyszło ósme dziecko wokalisty - syn Deveraux Octavian Basil Jagger. Mick Jagger wcześniej zawarł prawnie wiążącą umowę z tancerką. Zobowiązał się do opieki finansowej nad dzieckiem i jego matką. Co miesiąc na konto tancerki ma trafiać 15 tysięcy dolarów, do czasu aż dziecko skończy 18 lat. Oznacza to, że Melanie Hamrick przez cały okres opieki nad ich dzieckiem, dostanie około 3,3 miliona dolarów.

Wszystkie dzieci Micka Jaggera 1 / 10 Mick Jagger ma ośmioro dzieci z pięciu różnych związków. Jego pociechy dziś również żyją w blasku fleszy, robiąc mniej lub bardziej spektakularną karierę. Czym zajmują się córki i synowie legendarnego rockmana? Źródło: Getty Images Autor: Vittorio Zunino Celotto udostępnij

Mick Jagger zawarł z tancerką umowę finansową, doświadczony przez wcześniejsze życiowe sytuacje. W przeszłości związany był z Jerry Hall, która urodziła mu czworo dzieci. Wokalista zdradził kobietę z brazylijską modelką Lucianą Gimenez. Nowa partnerka urodziła Jaggerowi syna w 1999 roku i było to przyczyną rozpadu związku z Jerry.

Urodzinowy Mick Jagger na starych fotografiach 1 / 11 Mick Jagger, czyli frontman jednej z najpopularniejszych formacji w historii rocka, 26 lipca 2018 roku kończy 75 lat. Muzyk urodził się w Dartford w hrabstwie Kent w Anglii. Źródło: East News Autor: Ian Wright/Polaris Images udostępnij

Mick Jagger posiada czworo dzieci z Jerry Hall: Elizabeth, Jamesa, Georgie i Gabriele. Jego pierwsza żona Bianca Jagger, urodziła mu córkę Jade. Jest także ojcem Lucasa, pochodzącego ze związku z Brazylijką oraz Karis, której matką jest aktorka Marsha Hunt.