Michelle Williams wyszła za Mount Eerie

Jak podaje "Vanity Fair", para pobrała się w lipcu, a ceremonia odbyła się w gronie najbliższych przyjaciół i dwóch córek nowożeńców.

"Jestem w końcu kochana przez kogoś, kto sprawia, że czuję się wolna" - mówiła Michelle Williams o swoim nowym małżonku.

Aktorka ma córkę z nieżyjącym aktorem Heathem Ledgerem, który zmarł 22 stycznia 2008 roku.

Podobne doświadczenie ma Phil Elverum, którego żona, ilustratorka Geneviève Castrée, przegrała walkę z rakiem trzustki. Nowotwór zdiagnozowano u niej w 2015 roku, raptem cztery miesiące po urodzeniu córki. Kobieta odeszła w 2016 roku.

Tematykę straty i żałoby po żonie Mount Eerie podjął na swoich dwóch ostatnich płytach - "A Crow Looked at Me" oraz "Now Only".