Michał Wiśniewski podsumował 2021 roku i podziękował swojej rodzinie za wsparcie. Poznaliśmy też plany gwiazdora na nadchodzący rok.

Wiśniewski był gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Podczas swojego występu zapowiedział już, że zobaczymy go w kolejnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Spotykamy się z wami na wiosnę z powrotem w programie 'Twoja Twarz...'" - zaczął. "Brzmi Znajomo!" - dokończyła publiczność. "Nie jestem Piotrem Gąsowskim, ale jest zaj***iście!" - zażartował Wiśniewski, po czym wykonał "Babski świat".

Teraz potwierdził te plany w nowym wpisie na Instagramie oraz napisał o kilku innych działaniach.

"W nowy rok wkraczam 'goły' ale wolny od zaniedbań finansowych z przeszłości, trzeźwy i z wielką nadzieją na sprawiedliwość i oczyszczenie z bezpodstawnych zarzutów" - napisał Wiśniewski.

Dalej wspomniał znowu o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", jubileuszu Ich Troje oraz... powrocie reality show "Jestem Jaki Jestem".



"2022 zacznie się od koncertów, kolejnej edycji TTBZ przez spóźniony jubileusz zespołu na przepięknym ogrodzienieckim zamku dla TV Polsat oraz najpierw wspominkowej serii 'Jestem Jaki Jestem - Pamiętasz?', aż po 3. edycję jesienią" - zapowiedział Wiśnia.



"No to co? Zawsze Naprzód - Nigdy Wstecz! Do siego roku!" - zakończył wpis Czerwonowłosy.



"Jestem Jaki Jestem" to reality show pokazujący życie Michała Wiśniewskiego i jego rodziny, mieszkającej przez czas emisji w domu wypełnionym kamerami. Pierwsza seria prezentowana była wiosną 2003 roku, druga dokładnie rok później. Show był emitowany w stacji TVN. Póki co nie wiemy kiedy i gdzie będzie można oglądać nowe serie.

