Michał Wiśniewski w legendarnym przeboju grupy Breakout. Jak zareagowali fani?

Michał Wiśniewski stworzył cover kolejnego kultowego, polskiego utworu. Jak wypadł w "Oni zaraz przyjdą tu" grupy Breakout?

Michał Wiśniewski tworzy solowy projekt AKPA

Pierwszą zapowiedzią nowego, solowego projektu Michała Wiśniewskiego był cover utworu "Skóra" zespołu Aya RL.

Lider Ich Troje podczas pandemii koronawirusa poza pracą nad nowym albumem swojego macierzystego zespołu przygotował także solowe wydawnictwo. Będzie zawierało ono "10 bardzo ważnych utworów" z życia Michała Wiśniewskiego.



"To będą covery polskie oraz utwory, które w dużej części były na listach przebojów. Nie zdradzę tytułów, ale większość znacie. Będą w mojej aranżacji, czy w dobrej? Nie wiem, ocenicie sami" - zapowiadał wokalista.



Pierwszym utworem z płyty "Się ściemnia" była "Skóra". To największy przebój grupy Aya RL, której wokalistą był Paweł Kukiz (to on napisał słowa, autorem muzyki jest Igor Czerniawski). W kręconym w Poznaniu klipie główną rolę zagrała niespełna 17-letnia Fabienne Wiśniewska - młodsze dziecko Michała Wiśniewskiego i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej.

Teraz opublikował kolejną przeróbkę. To cover utworu "Oni zaraz przyjdą tu" zespołu Breakout. Pod filmem Wiśniewski zacytował wpis z bloga. "Ten koszmarny utwór (jak uważali pracownicy propagandy w czasach PRL-u) był grany w ostrym, hardrockowym brzmieniu, nie przystającym do kraju szczęśliwości, jakim w tym czasie miał być Polska Ludowa" - czytamy. Teledysk w dosłowny sposób nawiązuje do tekstu opowiadającego o morderstwie dokonanym przez zdradzonego męża.

Projekt lidera Ich Troje budzi spore kontrowersje. Jedni są zachwyceni pomysłem, inni krytykują za przerabianie kultowych utworów. "To są takie wspomnienia i emocje jak Pan śpiewa, że aż się serce wyrywa!" - piszą fani. "Skrzeczy jak sroka" - podsumowują krótko przeciwnicy.