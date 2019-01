Michał Wiśniewski: To będzie bardzo dobry rok dla Ich Troje

Wokalista z optymizmem patrzy w Nowy Rok i wierzy, że najbliższe miesiące będą należały do jego zespołu. Lider Ich Troje zdradza, że priorytetem jest wydanie płyty winylowej i wylansowanie nowego przeboju.

Michał Wiśniewski podkreśla, że drzemie w nim niewyczerpany potencjał twórczy i część muzycznych planów będzie chciał zrealizować już w najbliższych miesiącach.

"Generalnie wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry rok dla Ich Troje, bo w końcu czas na pierwszego winyla. Dzisiaj dostałem kolejną fantastyczną piosenkę od Jacka Łągwy, więc myślę, że wszystko jest na dobrej drodze" - mówi agencji Newseria lider Ich Troje.

Wokalista ma nadzieję, że nowy utwór szybko przypadnie do gustu słuchaczom i będzie podbijał listy przebojów. Nie zabraknie również spotkań z fanami. Koncertowy grafik powoli się zapełnia, a sceniczny show wciąż jest wzbogacane o nowe atrakcje.

"Na razie mamy ponad 60 koncertów już zaplanowanych. Strach pomyśleć co będzie, bo ja idę na pięćdziesiątkę i dalej włażę na rampę" - mówi Michał Wiśniewski.

Obecnie u boku Wiśniewskiego i Łągwy występuje wokalistka Agata Buczkowska.

Michał Wiśniewski pierwsze kroki na scenie stawiał w 1988 roku w musicalu "The Rocky Horror Show" Richarda O'Briena, ale to właśnie Opole jest dla Michała miejscem szczególnym... To właśnie tutaj w 2001 roku grupa Ich Troje zaczarowała publiczność wykonaniem utworu "Powiedz", które rozpoczęło prawdziwy boom i przyniosło grupie ogólnopolski rozgłos i uwielbienie rzeszy fanów.

Zespół przez lata zagrał kilkaset koncertów w kraju i za granicą, sprzedał blisko 12 milionów płyt.