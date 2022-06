Michał Wiśniewski nie zatrzymuje się. W tym roku zamierza hucznie obchodzić 27-lecie istnienia Ich Troje, bierze też udział w kilku programach telewizyjnych - jest jurorem w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ostatnio razem z córką Fabienne wzięli udział w "Wielkiej Ucieczce".

Lider Ich Troje od 2020 roku jest mężem Poli Wiśniewskiej. Wcześniej był w związkach małżeńskich z: Dominiką Tajner (2012-19), Anną Świątczak (2006-11), Martą Mandarynkiewicz (2002-2006) i Magdą Femme (1996-2001).

19-letni Xavier i 18-letnia Fabienne to owoc związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, 15-letnia Etienette i 13-letnia Vivienne to córki Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, a najmłodszy syn Falco Amadeus to dziecko Michała Wiśniewskiego i jego aktualnej żony, Poli Wiśniewskiej.

Michał Wiśniewski się postarzał? Żona uważa, że wygląda jak jej wujek!

Wiśniewski wstawił zabawne zdjęcie na Instagrama, na którym zapozowała z nim Roxie Węgiel. Wiśnia jednak wygląda na nim dość specyficznie!

Wokalista ma swoją charakterystyczną czerwoną fryzurę, ale na jego twarzy pojawiła się obfita, siwa broda i zmarszczki.

To oczywiście tylko filtr do przerabiania zdjęć, w tym wypadku postarzający.

"Pola mówi, że wyglądam jak jej wujek Marian" - śmieje się wokalista.

"No już sam nie wiem, używać tych filtrów czy nie? Co sądzicie?" - pyta swoich fanów wokalista.

